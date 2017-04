Albers houdt deur op een kier: ‘Ze moeten er met de club uitkomen’

Wesley Sneijder geldt sinds zijn komst in 2013 als absolute publiekslieveling bij Galatasaray, maar onder nieuwbakken trainer Igor Tudor is de Oranje-international lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Volgens diverse Turkse media ligt Sneijder op ramkoers met de Kroaat, maar zaakwaarnemer Guido Albers ontkent stellig dat de twee op gespannen voet leven met elkaar.

"Er is geen enkel probleem tussen Tudor en Sneijder, al klopt het dat Sneijder teleurgesteld is over zijn reservevol", vertelt de belangenbehartiger van de middenvelder aan Fanatik. Sneijder werd maandagavond in het competitieduel met Adanaspor (4-0) pas in de tweede helft binnen de lijnen gebracht door Tudor. "Elke speler wil spelen en ondanks het feit dat Sneijder misschien ontevreden is op dit moment, doet hij er alles aan om zijn basisplaats terug te krijgen."

Het contract van de 32-jarige Sneijder loopt in de zomer van 2018 af bij Galatasaray, maar volgens Albers aast zijn cliënt niet op een zomers vertrek. "Hij is erg gelukkig in Istanbul. Hij denkt niet aan een transfer. Mocht een club geïnteresseerd zijn, dan zal die er eerst met Galatasaray uit moeten komen. Dan kunnen we eventueel een beslissing maken, maar op dit moment speelt er niets rondom Wesley", besluit Albers.