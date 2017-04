Liverpool krijgt ‘transferverbod’ op jeugdspelers na benaderen elfjarig jochie

Liverpool mag een jaar lang geen jeugdspelers overnemen van andere Engelse profclubs. The Reds hebben de Premier League-regels omtrent het aantrekken van jeugdspelers overtreden, oordeelt de organisatie van de competitie. Behalve het transferverbod moet Liverpool ook een boete van 100.000 pond betalen.

In september 2016 ging Liverpool de fout in. De club benaderde een destijds elfjarige speler van Stoke City voordat daar toestemming voor was gegeven. Liverpool heeft de aantijging geaccepteerd dat er sprake was van contact met de jeugdspeler en zijn familie. Volgens diverse Engelse media bood Liverpool bovendien aan om de schoolkosten van de jongen voor de rekening te nemen.

Het verbod op het aantrekken van jeugdspelers is met onmiddellijke ingang van toepassing. In eerste instantie is het verbod een jaar van kracht, maar als Liverpool weer de fout ingaat, komt er nog een seizoen bij. De Merseyside-club haalde in het verleden spelers als Raheem Sterling, Jordon Ibe en Jerome Sinclair als schooljongens binnen, maar dat kan nu niet meer. Wel mogen jeugdspelers uit andere Europese landen binnengehaald worden.