‘Bij Schalke denken ze allemaal hetzelfde: het wordt een makkie’

Voor Ajax wacht volgende week de eerste wedstrijd in het tweeluik met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. Volgens Youri Mulder, oud-speler van die Königsblauen is men er in Duitsland van overtuigd dat de Amsterdammers het over twee duels zullen afleggen tegen Schalke.

"Ik heb nog veel contacten binnen Schalke en daar denken ze allemaal hetzelfde over die kwartfinale: het wordt een makkie. Ja, natuurlijk, Ajax heeft nog altijd een grote naam, de Ajax-Schule, maar ik heb het gevoel dat ze er in Gelsenkirchen wel behoorlijk veel fiducie in hebben. Van druk is geen sprake, dit wordt vooral gezien als een kans”, zegt Mulder in gesprek met de VARA Gids.

“Twintig jaar na het winnen van de UEFA Cup heeft het bereiken van de kwartfinale veel losgemaakt. De thuiswedstrijd was binnen een halve dag uitverkocht. Zelfs ik kon als oud-speler niet meer aan vier kaarten komen”, vervolgt de oud-spits van Schalke 04. “Men heeft zoiets van: we kunnen met dit team echt wat bereiken. Het leeft. Dat is gevaarlijk voor een tegenstander. Ik denk niet dat het een makkie zal worden, maar als men er daar in gaat geloven, samen met het publiek, dan kom je tegen een heel zware tegenstander te staan.”