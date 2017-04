‘Ik vind het vervelend om te zeggen, maar ik denk dat Ajax wint’

Ajax hoopt woensdagavond de overwinning op Feyenoord (2-1) een goed vervolg te geven tegen AZ. Barry van Galen kwam met de Alkmaarders meer dan eens in actie tegen de Amsterdammers en hoopt op een overwinning van zijn oude club, al heeft hij daar een hard hoofd in. Hij rekent erop dat de ploeg van Peter Bosz de punten in eigen huis houdt.

“Ik vind wedstrijden tussen Ajax en AZ altijd duels op zich. Ajax uit of thuis is voor AZ wel een wereld van verschil altijd, dat was in mijn tijd als speler ook altijd zo”, zegt de oud-voetballer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ajax moet natuurlijk winnen, dus ik denk dat het erg lastig zal worden voor AZ. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar ik denk dat Ajax wint.”

Hoewel Ajax zondag van titelfavoriet Feyenoord won en de achterstand op de koploper verkleinde naar drie punten, verwacht Van Galen dat het kampioenschap naar Rotterdam gaat. “Ja, dat moet wel. Als ze het nu niet worden, dan worden ze het nooit meer. Maar de druk ligt wel bij hun natuurlijk. Het is altijd lastiger om als koploper te spelen in die laatste fase van het seizoen, je voelt constant de druk van de concurrentie. Er is ook bijna niemand in de selectie met kampioenservaring, alleen Dirk Kuyt en Eljero Elia zijn een keertje kampioen geworden. Toch denk ik dat ze het gaan halen, ook omdat ik verwacht dat Ajax punten verspeelt bij PSV."