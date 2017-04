‘Ik ben er vrij zeker van dat hij een sleutelspeler voor Duitsland wordt’

Leroy Sané maakte afgelopen zomer voor vijftig miljoen euro de overstap van Schalke 04 naar Manchester City. Ondanks dat de aanvaller pas 21 jaar oud is, heeft hij zich moeiteloos aangepast aan de Premier League. Michael Ballack is onder de indruk van Sané, die volgens hem de toekomst van Duitsland is.

“Ik ben onder de indruk hoe hij fysiek sterker is geworden sinds hij van club is veranderd. Bij Schalke was hij gewoon nog een kind. Hij heeft zich heel snel aangepast aan de Premier League en heeft het vertrouwen om te gaan dribbelen”, zegt Ballack in gesprek met Goal. “Soms moet hij dan ook incasseren, maar dan staat hij op en gaat zich vervolgens niet verstoppen. Zijn spel is zoveel beter geworden doordat hij fysiek ook sterker is geworden.”

“Ik heb fantastische wedstrijden gezien, waar hij vooral defensief werk deed. Hij heeft een fantastisch linkerbeen, een geweldige aanname en met Josep Guardiola als trainer zal hij blijven leren”, vervolgt de 98-voudig Duits international. “Hij heeft dat ook laten zien bij de Duitse ploeg. Hij speelde goed, was niet nerveus en presteerde direct. Ik ben er vrij zeker van dat hij een sleutelspeler voor Duitsland wordt.”