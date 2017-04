NEC wil snel verlengen met groeibriljant: ‘Hij doet me denken aan Ramselaar’

Als het aan NEC ligt, tekent Ferdi Kadioglu op korte termijn een sterk verbeterd contract. De zeventienjarige middenvelder ligt nog tot 2019 vast in Nijmegen en is diverse Nederlandse en Turkse clubs al opgevallen. NEC wil Kadioglu tot 2020 aan zich binden, de maximale termijn voor minderjarige spelers.

Technisch manager Edwin de Kruijff werkte eerder bij FC Utrecht en ziet gelijkenissen tussen Kadioglu en Bart Ramselaar. “Die kwam ook ineens door en ontwikkelde zich razendsnel. Ferdi heeft zeker de mogelijkheden om vanuit NEC door te groeien. Maar eerst hier maar eens de ploeg op sleeptouw nemen”, zegt De Kruijff tegenover Voetbal International. “We komen steeds een stapje verder.”

“Ik proef tijdens de gesprekken dat beide kanten de intentie hebben om er samen uit te komen. Maar uiteindelijk moet ook voor Ferdi het hele pakket kloppen. Of we ons handhaven speelt daar een rol in, maar is niet allesbepalend”, vervolgt De Kruijff, die zegt dat nog geen enkele geïnteresseerde club zich gemeld heeft. “Het zullen er vast veel zijn, maar bij ons heeft, eerlijk waar, nog niemand zich gemeld.”