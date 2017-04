Cocu denkt niet aan titel: ‘In eerste instantie blijven we ons richten op Ajax’

Door de nederlaag van Feyenoord in de Klassieker heeft PSV de titel plotseling weer in het zicht. De achterstand van de Eindhovenaren op de koploper bedraagt vijf punten, terwijl Ajax twee punten meer heeft. Trainer Phillip Cocu zegt zich in eerste instantie te richten op de tweede plaats.

“In eerste instantie blijven we ons richten op Ajax. Zij staan direct boven ons. De tweede plaats hebben we in eigen hand”, zegt Cocu op de website van PSV. Om die in het vizier te houden, moet er donderdagavond eerst afgerekend worden met FC Twente. Cocu is onder de indruk van de ploeg van trainer René Hake. “Ze doen het goed. Verrassend misschien wel, gezien alle perikelen die Twente de afgelopen jaren parten hebben gespeeld. Zij maken op mij een volwassen indruk.”

“Het is een tegenstander waar we absoluut voor op onze hoede moeten zijn, maar ik denk ook dat alle wedstrijden die wij spelen lastig kunnen zijn”, vervolgt de oefenmeester van PSV. “Het gaat erom dat wij als team iedere keer met de juiste mentaliteit een wedstrijd ingaan. Dan hoeven we niet bezig te zijn met wie onze tegenstander is.”