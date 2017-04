UEFA piekert niet over Super League: ‘Geld zal niet regeren’

Er zal in de toekomst geen competitie komen met de grootste Europese clubs. Dat heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin nog eens benadrukt op het congres van de Europese voetbalbond in het Finse Helsinki. De Europese topclubs gebruiken een zogenaamde ‘Super League’ de laatste jaren als middel om de UEFA onder druk te zetten.

“Geld zal niet regeren. Ik zou tegen sommige clubs willen zeggen: er komt geen gesloten competitie. Het ligt totaal niet in lijn met onze waardes en ideeën. Tegen sommige competities zou ik willen zeggen: we zullen nooit toegeven aan hen die denken kleinere competities te kunnen manipuleren. We zullen samenwerken om de grote verschillen die er in het voetbal zijn te rectificeren”, sprak Ceferin vastberaden.

De voorzitter van de UEFA gaf aan dat hij niet wil dat de verschillen in het Europese voetbal groter worden. Samen met clubs, competitiebazen en spelers wil Ceferin een strategie ontwikkelen om het Europese voetbal te verbeteren. “Deze veranderingen zijn van essentieel belang als we ons imago willen oppoetsen en willen winnen aan geloofwaardigheid en respect”, stelt Ceferin, die ook bekend maakte dat alle bij de UEFA aangesloten voetbalbonden één miljoen euro tegemoet kunnen zien.