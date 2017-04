Eredivisie-hekkensluiter breekt per direct met technisch directeur Caanen

Ton Caanen vertrekt per direct als technisch directeur van Roda JC. Dat meldt de club uit Kerkrade woendsag op de clubwebsite. De hekkensluiter van de Eredivisie laat weten dat het besluit samen met Caanen is genomen. Het is onbekend wie zijn taken overneemt.

“In het belang van de club zijn partijen tot dit besluit gekomen, waarbij geldt dat Caanen voor de rest van dit seizoen zijn arbeid stil legt”, aldus een statement van Roda. “De club en Ton Caanen zullen samen bespreken in welke hoedanigheid het dienstverband tussen partijen gecontinueerd zal worden, vanuit de toekomstige plannen die de club heeft.”

Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen ADO Den Haag (4-1) is de ploeg van trainer Yannis Anastasiou terug te vinden op de laatste plaats op de ranglijst. In januari voegde Caanen nog negen nieuwe spelers toe aan de selectie van Roda. De meeste nieuwelingen moeten genoegen nemen met een reserverol.