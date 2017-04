Van Praag herkozen door UEFA: ‘Ik rekende op voldoende steun’

Michael van Praag is herkozen als lid van het uitvoerend comité van de UEFA. De komende vier jaar maakt de voorzitter van de KNVB samen met zeven anderen deel uit van het hoogste bestuursorgaan van de Europese voetbalbond.

Het is voor derde keer dat Van Praag plaats mag nemen in het UEFA-bestuur. De 69-jarige bestuurder kreeg 36 stemmen van de in totaal 55 aangesloten voetbalbonden. “Ik ben hier blij mee, natuurlijk’’, reageert Van Praag via de officiële kanalen van de KNVB. “Maar ik ben niet verrast. Ik rekende op voldoende steun om mijn werk hier voort te zetten. Ik ben op de eerste plaats blij voor het voetbal, ook voor het Nederlandse voetbal. Onze stem moet op het hoogste niveau gehoord blijven in Europa. Niet om alleen maar voor onze eigen belangen op te komen, maar ook voor het belang van het internationale voetbal. We willen mee blijven doen, zowel voetballend als besturend.’’

Van Praag gaf woensdag bij aankomst op het congres nog aan waarom hij graag herkozen wilde worden. “Het zou positief zijn voor het Nederlandse voetbal als ik herkozen word. Dan blijven we op dat niveau meepraten en meebeslissen”, zei hij volgens Voetbal International.

