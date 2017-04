Fans fluiten Ojo weg: ‘Wij zijn geen aapjes die een kunstje moeten doen’

Willem II neemt na dit seizoen afscheid van Funso Ojo. De middenvelder kon zijn contract verlengen en was blij met het voorstel dat de Eredivisionist hem deed, maar mede door de Tilburgse aanhang wil Ojo vertrekken uit het Koning Willem II Stadion.

Ojo voelt zich niet gewaardeerd door de fans. "Ik zou liegen als ik zeg dat de fluitconcerten geen rol spelen", zegt de Belgische middenvelder in gesprek met het Brabants Dagblad. "Het maakt me niet onzeker, wel prikkelbaar. Ik snap het ook niet. Wij zijn geen aapjes in de dierentuin die een kunstje moeten doen. We staan op het veld om ten koste van alles te winnen."

"Gelukkig hebben de echte voetbalkenners wel vertrouwen in mijn kwaliteiten", aldus Ojo. "Daarom durf ik deze stap ook te zetten." De 25-jarige Ojo is bezig aan zijn tweede seizoen bij Willem II. Eerder kwam hij uit voor FC Dordrecht, FC Antwerp, Beerschot, VVV-Venlo en PSV.