‘Pirlo kan aan de slag als assistent-trainer in de Premier League'

Aan het einde van het seizoen moet Chelsea op zoek naar een nieuwe assistent. Steve Holland gaat dan aan de slag bij de Engelse nationale ploeg en zal the Blues verlaten. Antonio Conte wil volgens the Times graag een Italiaan toevoegen aan zijn staf.

Ray Wilkins zegt tegenover talkSPORT dat niemand minder dan Andrea Pirlo op de nominatie staat om assistent van Conte te worden. “Ik weet dat hij dit seizoen al een aantal keer op Stamford Bridge is geweest. Hij is diegene die Conte graag als assistent wil hebben. Pirlo heeft tot zijn 34e onder hem gespeeld”, zegt Wilkins, die in het verleden als assistent bij Chelsea werkte.

Overigens zou Chelsea het liefst een Engelsman aantrekken voor de vacante positie. Met Angelo Alessio en Gianluca Conte heeft het al twee Italiaanse assistent-trainers in huis. Het contract van Pirlo bij New York City FC loopt komende zomer af.