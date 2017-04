‘Ajax is de grootste club in Nederland, maar Real is de grootste ter wereld’

In 2014 verruilde Mink Peeters Ajax voor Real Madrid. De achttienjarige aanvaller speelt momenteel in de Onder-19 van de Koninklijken, waarmee hij onlangs zijn oude club uitschakelde in de Youth League. Peeters heeft het naar zijn zin in de Spaanse hoofdstad, zo zegt hij tegenover Ajax Showtime.

Hij heeft dan ook geen spijts van zijn stap naar Real Madrid. “Ajax is de grootste club in Nederland, maar Real Madrid is de grootste club van de wereld. Dat merk je hier aan alles. Er wordt anders getraind, meer op een combinatie van techniek en fysiek en je mag hier geen moment stilstaan, ook al is het soms 35 graden. Er wordt hier aan alles gedacht en het is bij Real nog wat strakker geregeld op sommige punten, al kun je je bij Ajax ook prima ontwikkelen”, zegt Peeters. “Ik heb veel steun gehad en had de mazzel dat ik bij zo’n topclub als Real Madrid kon aansluiten, waar alles prima geregeld is.”

Het is voor Peeters afwachten hoe zijn toekomst eruit ziet bij Real Madrid. “Ik heb nog één jaar na dit seizoen. Ik ga waarschijnlijk naar Castilla, het tweede elftal van Real, of de club moet andere plannen hebben, zoals een verhuur”, stelt de aanvaller, die een verhuur in Nederland een serieuze optie noemt. “Maar ik denk dat ze me nog wel even in Madrid willen houden.”