‘Grim stond hij te glimmen langs de lijn alsof het uit zijn eigen koker kwam’

Fred Grim nam het stokje over van de ontslagen Danny Blind als bondscoach van Oranje. Tegen Italië was de ex-trainer van Almere City eindverantwoordelijke voor het Nederlands elftal. Oud-voetballer Rob Jacobs zet zijn vraagtekens bij de beslissing van Grim om het aanbod van de KNVB te accepteren om Blind tijdelijk te vervangen.

Onder leiding van Grim ging Oranje met 1-2 onderuit tegen Italië. "Grim werd aangesteld als bondscoach, maar had uit respect voor Danny Blind ook kunnen zeggen: liever niet. Dat heb ik niet uit zijn mond gehoord”, zegt Jacobs in gesprek met Nieuwe Revu. “In plaats daarvan stond hij te glimmen langs de lijn alsof het allemaal uit zijn eigen koker kwam. Doe dat lekker in stilte!"

Sportjournalist Frits Barend heeft Grim hoog zitten vanwege de manier waarop hij met Vincent Janssen bij Almere City en Tonny Vilhena bij Jong Oranje om ging. "Dezelfde Fred liet Memphis Depay vorige week op de bank zitten, terwijl hij in vorm was en stelde Sneijder niet op hoewel hij goed getraind had. Hij was er ook bij toen Danny Blind Matthijs de Ligt liet debuteren tegen Bulgarije”, aldus Barend. “Een jongen van zeventien zet je toch niet op de belangrijkste positie! Voor de wedstrijd tegen Italië kun je Fred nergens op afrekenen. Iemand die alleen Almere City en Jong Oranje heeft getraind, is geen bondscoach.”