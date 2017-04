Westermann: ‘Schalke weet niet wat ze te wachten staat in Amsterdam’

Tussen 2007 en 2010 was Heiko Westermann speler van Schalke 04. Tegenwoordig speelt de verdediger in het shirt van Ajax, waarmee hij in de kwartfinale van de Europa League op zijn oude club stuit. Tegenover Reviersport geeft Westermann aan dat hij geen favoriet aan kan wijzen voor het treffen.

“Ik had dit in mijn hoofd al bedacht. Ik keek er erg naar uit dat dit zou gebeuren. Mijn telefoon was niet langer stil, want ik heb nog veel familie en vrienden in Gelsenkirchen”, zegt Westermann, die geen basisplaats heeft bij Ajax. “Geen enkele speler wil elke wedstrijd vanaf de kant toekijken. Ik zag het anders voor me.”

Desondanks kijkt de verdediger uit naar het treffen tussen Ajax en Schalke 04. “Er is geen favoriet in dit duel. Schalke weet niet wat ze te wachten staat in Amsterdam. We spelen altijd vooruit, zetten druk, willen de tegenstander vastzetten. En dat alles met 50.000 Ajax-fans in onze rug. Iedereen heeft het hier lastig”, denkt Westermann. “We moeten niet blind zijn in het aanvallen. Vooral op spits Guido Burgstaller moeten we letten. Momenteel weet hij de bal er van bijna elke hoek wel in te werken. We moeten waakzaam zijn.”