Beschikbaar in de app-stores: de verbeterde Voetbalzone-app!

De officiële gratis app van Voetbalzone is vernieuwd! De verbeteringen bieden de smartphonegebruiker (Android en iOS) een hoop voordelen, waardoor die nog beter op de hoogte kan worden gehouden van het laatste voetbalnieuws.

De app maakt het mogelijk om te swipen tussen artikelen, fotogalerijen en video’s. Daardoor hoef je niet steeds terug te keren naar de homepage voor een nieuw artikel. Verder is het vanaf nu mogelijk om eindeloos door te scrollen waardoor je ook de wat oudere artikelen eenvoudig terug kunt vinden. Heb je een artikel gelezen? De headline wordt in het nieuwsoverzicht dan lichtgrijs gemaakt waardoor je in één oogopslag kunt zien welke artikelen je nog niet hebt gelezen.

Je kon je favoriete club en competitie al selecteren, maar Voetbalzone heeft daar nu iets nieuws aan toegevoegd. De app is namelijk voorzien van specifiek club- en competitienieuws en verder is er gedetailleerde informatie en statistieken beschikbaar over jouw favoriete club of competitie.

Voetbalzone heeft de app, aan de hand van jullie feedback, ook gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo is de menustructuur gesimplificeerd en is de navigatie verplaatst naar de onderkant van de app, wat ervoor zorgt dat je makkelijker toegang krijgt tot de verschillende onderdelen. Tot slot is er een aantal technische verbeteringen doorgevoerd waardoor de app van Voetbalzone stabieler zal functioneren.

- Download de Android app gratis in de Google Play Store.

- De iOS app is gratis te downloaden in de iOS App Store.