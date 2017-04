PSV richt zich op tweede plek: ‘Als nog meer te halen is, zien we het vanzelf’

In de uitwedstrijd tegen Sparta maakte Jürgen Locadia zijn rentree in de basiself bij PSV. De aanvaller, die lange tijd ontbrak door blessureleed, luisterde die rentree op met een doelpunt. Daar wordt Locadia overigens niet te euforisch van, zo laat hij weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Het is fijn dat er nu positief over me gesproken wordt, maar dat kan na een slechte wedstrijd alweer anders zijn. In goede en slechte tijden moet je je daar allemaal niet te veel van aantrekken”, zegt Locadia. “Ik moet ook gewoon kritisch op mezelf blijven, omdat ik tegen Sparta meer had kunnen scoren en dingen in balbezit beter had kunnen doen. Voor een eerste keer in de basis was het in orde. Het was vlammen, al kan ik ook niet verwachten dat alles in een keer geweldig gaat.”

Door de nederlaag van Feyenoord in de Klassieker, mag PSV plotseling weer hopen op de titel. “Wij moeten ons nu vol op de tweede plek richten en als er nog meer te halen is, zien we het vanzelf”, stelt Locadia. “Het gaat er voor ons om dat we zelf winnen en dat is al moeilijk genoeg. Een ongeluk zit in een klein hoekje. We kunnen ons sinds de winterstop niks meer veroorloven en we hebben ervaring met deze situatie omdat het vorig jaar net zo was. Elke week moest er gewonnen worden en ondertussen was het hopen dat een concurrent een steek laat vallen. Er is geen andere keuze.”