Van Aanholt: ‘Hij zei tijdens de wedstrijd: ‘Come play for my team’’

Tijdens de afgelopen transferwindow maakte Patrick van Aanholt de overstap van Sunderland naar Crystal Palace. De verdediger was niet bepaald gelukkig meer bij de huidige hekkensluiter van de Premier League. Met name het regime van manager David Moyes bij Sunderland stond Van Aanholt niet aan.

“Zijn trainingen stonden me niet echt aan. Op een gegeven moment was ik het plezier kwijt, stapte ik elke dag met een vervelend gevoel de kleedkamer in”, zegt Van Aanholt in gesprek met Voetbal International. In eerste instantie wilde Moyes hem echter niet laten gaan. “Ik ben drie, vier keer naar zijn kantoor gegaan. Ik was boos en zei: Accepteer dat bod van Palace, laat me gewoon gaan, dat is het beste voor allemaal. Maar hij zei dat hij me wilde houden.”

Toch ging Sunderland uiteindelijk akkoord met een transfersom van zo’n zestien miljoen euro. De club liet twee jaar geleden al weten dat het Van Aanholt graag wilde hebben, toen Alan Pardew nog manager was bij the Eagles. “Ik speelde toen met Sunderland thuis tegen Crystal Palace en net op een moment dat ik wilde ingooien, kwam Pardew bij de zijlijn naar me toe en zei: Come play for my team next year”, vertelt de verdediger. “Tijdens de wedstrijd, hè! Ik vond dat wel grappig. Toen zei ik: Okay, no problem.”