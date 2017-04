KNVB-top onderweg naar München voor crisisoverleg met Robben

Arjen Robben liet in een eerder stadium al weten graag, samen met Wesley Sneijder, gekend te worden in de opvolging van Danny Blind bij het Nederlands elftal en de KNVB lijkt dat verzoek ter harte te hebben genomen. Onder meer De Telegraaf en het Algemeen Dagblad melden dat technisch directeur Hans van Breukelen en commercieel directeur Jean-Paul Decossaux onderweg zijn naar München voor een overleg met de sterspeler van Oranje.

Robben liet al snel na het ontslag van Blind weten graag betrokken te worden in de procedure rond de zoektocht naar een nieuwe bondscoach: “Wesley en ik zitten al zo'n veertien jaar bij het Nederlands elftal. We hebben behoorlijk wat ervaring met trainers en spelersgroepen opgebouwd. We weten wat we nu voor groep hebben en ik denk wel dat we een goed idee en een goed beeld hebben wat zou kunnen passen”, zei hij toen.

Welke vorm het gesprek tussen de KNVB-top en de vleugelspeler van Bayern München woensdag of donderdag precies gaat krijgen is nog niet duidelijk. Robben is overigens niet de eerste ‘buitenstaander’ die door de bond geraadpleegd wordt rond de opvolging van Blind. Eerder waren er al gesprekken met Louis van Gaal en de technisch-directeuren van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV.