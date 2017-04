‘De kampioen moet op de schop, de nummer twee kan nog jaren vooruit’

Als het aan Ronald de Boer ligt, krijgt Martin van Geel een drukke transferzomer. De analist is van mening dat Feyenoord met de huidige selectie niks in de Champions League te zoeken heeft. De Boer schrijft in zijn column in de Voetbal International dat er een grondige renovatie nodig is.

“Als je Jörgensen moet wisselen en je brengt Kramer: beschamend. Over Nelom wil ik het niet eens hebben, die jongen doet zijn best, maar mist het niveau. Als je bereid bent verder vooruit te kijken, geldt dat ook voor het veelgeprezen centrum Van der Heijden-Botteghin. Prima duo voor in de Eredivisie, maar een ramp in de Champions League. Zelfs Jörgensen komt voor dat niveau tekort en dat is toch een probleem”, constateert de oud-international. Hij ziet dat Ajax meer interessante spelers heeft dan Feyenoord.

“Als je vraagt bij Europese clubs naar interessante Nederlandse spelers, kunnen ze bij Feyenoord alleen terecht voor Karsdorp, Kongolo en Vilhena. Ajax heeft met Dolberg, Ziyech, Kluivert, Sánchez, Klaassen, Onana, Van de Beek, Riedewald, Tete, De Ligt en Cerny veel meer te bieden. Feyenoord zal na dit seizoen zelfs echt aan de bak moeten”, stelt De Boer. “Daarmee bedoel ik dat de huidige selectie een grondige renovatie nodig heeft, willen ze tenminste geen modderfiguur slaan in de Champions League.”

“Als je er goed over nadenkt, is het een even absurde als pijnlijke constatering na de Klassieker van afgelopen zondag: de kampioen moet op de schop, de nummer twee kan nog jaren vooruit.”