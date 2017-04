‘Mijn voorkeur ligt bij Ajax, ik word graag het goudhaantje in De Kuip’

Feyenoord zal zich woensdagavond tegen Go Ahead Eagles proberen te herstellen van de klap die Ajax zondag uitdeelde tijdens de Klassieker en de koploper van de Eredivisie krijgt ook tegen de Deventenaren te maken met een speler met een verleden bij de Amsterdammers. Sam Hendriks maakte vorig jaar de overstap van Jong Ajax naar Go Ahead en hoopt een beslissende rol te kunnen spelen in de titelstrijd.

“Ik heb dat deze week best veel gehoord. Niet eens van oud-teamgenoten, maar meer van vrienden die voor Feyenoord zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar Ajax. Ik zou er ook meteen voor tekenen als ik in De Kuip het goudhaantje ben. Maar het team dat straks bovenaan staat, verdient het”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Go Ahead is de enige club die zijn laatste twee Eredivisie-wedstrijden tegen Feyenoord wist te winnen: “Ik denk dat dat nog wel in hun achterhoofd speelt. Als er één moment is om te stunten, is dat nu. Het geloof is bij ons gegroeid. Wij gaan voor directe handhaving”, geeft Hendriks aan.