Ibrahimovic: ‘Ik ben 35 en er moeten veel dingen goed zitten voor ik verleng’

Haast iedere dag wordt er wel gespeculeerd over de toekomst van Zlatan Ibrahimovic. Dinsdag werd gemeld dat de Zweedse spits volgend seizoen bij Los Angeles Galaxy speelt, maar een langer verblijf bij Manchester United lijkt nog niet uitgesloten. Ibrahimovic wil echter wel dat de club een duidelijk plan heeft.

Dit seizoen heeft Manchester United geen rol gespeeld in de Premier League. Plaatsing voor de Champions League lijkt lastig te worden, waardoor de club zich alleen nog kan kwalificeren voor het kampioenenbal door de Europa League te winnen. “Ik ben 35 en er moeten veel dingen goed zitten voor ik verleng”, zegt Ibrahimovic tegen MUTV. “Het is niet zo dat ik twintig ben en nog veel jaren te gaan heb. Waarschijnlijk heb nog maximaal drie jaar, dus mijn keuze hangt af van wat de club wil.”

“Ik heb vanaf dag één gezegd dat ik hier niet ben om tijd te verspillen”, gaat de spits verder. “Ik kwam hier om te winnen. Als je iets groots wil winnen, moet je dat zien te creëren. We zijn in gesprek, er is geen nieuws. Het zijn nog gesprekken en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Er is nog niks zeker.”

“Toen ik hier kwam, speelde de club geen Champions League. Het team was niet de favoriet om kampioen te worden en dat wist ik. Ik kwam toch, om te helpen. Ik kwam om alles te doen wat ik kon, om het team beter te maken en om het team op een hoger niveau te brengen.”