PSV klopt in de zomer opnieuw aan bij Chelsea

West Ham United gaat in de zomer weer een poging doen om Michy Batshuayi tijdelijk in te lijven. De Belg komt nog niet echt aan de bak bij Chelsea en wordt wellicht verhuurd. (London Evening Standard)

Een definitieve overname van de middenvelder is waarschijnlijk voorlopig onhaalbaar.