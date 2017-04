‘Waarschijnlijk hopen ze bij Ajax dat ik een paar ballen doorlaat’

Tim Krul werd de eerste helft van het seizoen door Ajax gehuurd van Newcastle United, maar van een doorbraak kwam het niet in de Amsterdam ArenA. De Hagenaar slaagde er niet in om André Onana uit het doel te verdrijven en koos in de winterstop eieren voor zijn geld door naar AZ te vertrekken. Woensdagavond keert hij met de Alkmaarders terug in Amsterdam en dat wordt toch een speciale ontmoeting voor Krul.

“Hoewel ik bij Ajax geen officiële minuten in het eerste heb gemaakt, heb ik er wel een heel mooie tijd gehad en veel mensen leren kennen. Er zal ook best een lekker sfeertje hangen rond de club na de winst op Feyenoord”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Maar goed, dat is voor AZ allemaal niet van belang. Wij moeten nu een keer tegen een topteam laten zien waartoe we in staat zijn.”

Krul vierde maandag zijn 29e verjaardag en dat bleef ook in Amsterdam niet onopgemerkt, getuige het flinke aantal berichtjes dat hij ontving van ex-ploeggenoten: “Waarschijnlijk hopen ze ook dat ik een paar ballen doorlaat voor ze. Maar dat gaat zomaar niet’, knipoogt Krul. Wat de doelman betreft doet AZ er alles aan om de goede lijn van de afgelopen weken, ondanks dat het laatste duel tegen FC Groningen een gelijkspel opleverde, door te trekken. Dat hij in dat geval zijn oude club dwars zou zitten in de strijd om de landstitel, neemt Krul verder voor lief.