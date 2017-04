‘Met de pest in mijn lijf ging ik naar Ajax, ik kon het niet loslaten’

Kenny Tete deed vorige week nog negentig minuten mee met het Nederlands elftal tegen Italië. Voor de Ajax-back, die woensdagavond tegen AZ vanwege de schorsing van Joël Veltman dan weer wel in de basis begint, komt het dit seizoen minder vaak voor dan hij zelf zou willen dat hij een hele wedstrijd volmaakt. De onder Peter Bosz op het tweede plan geraakte verdediger is echter niet van plan om zich hier zomaar bij neer te leggen.

“Het is een krankzinnig seizoen. In het begin hoop je op een snelle terugkeer in de basis, op speelminuten, maar ik kwam niet meer in de plannen van de trainer voor. Met de pest in mijn lijf ging ik naar Ajax, ik kon het niet loslaten. Weer een weekend zonder speelminuten, keer op keer op keer”, doet hij uit de doeken tegenover Voetbal International.

Tete worstelde maanden met zijn nieuwe situatie, maar noemt zich nu weer ‘vrij in het hoofd’. Hij richt zich er nu dan ook compleet op om Bosz te overtuigen van zijn meerwaarde: “Nee, ik heb niet veel contact met de trainer. Dat hoeft ook niet, ik heb hem ook niet veel te zeggen of te vragen. Zijn visie en keuze zijn duidelijk. Ik moet het zelf afdwingen en in de tussentijd weet hij dat wanneer hij me nodig heeft, dat ik er zal staan. Ik vind dat je jezelf ook niet moet overschatten als speler.”