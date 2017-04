‘Hij wil weg bij sc Heerenveen, hogerop, maar ik zie het niet’

SC Heerenveen won dinsdagavond met 3-0 van Sparta Rotterdam, maar dat was niet genoeg om het Friese publiek helemaal tevreden te stellen. Sam Larsson speelde een ongelukkige wedstrijd en kreeg te maken met gefluit vanaf de tribune. Arnold Bruggink snapt wel waarom de fans hun ongenoegen jegens de Zweed kenbaar maakten.

“Ik zit me echt aan hem te ergeren. Je mag van jezelf wel iets meer vragen”, analyseerde hij na afloop bij FOX Sports. “Zorg dat je de simpele dingen eerst goed gaat doen. Hij wil een transfer, hij wil weg. Hogerop. Ik weet het niet, ik zie het niet. Je mag verwachten dat hij bij Heerenveen het verschil maakt. Ik vind het terecht dat het publiek zich zit te ergeren. Maar daar gaat hij niet beter van spelen.”

Larsson zelf kan zich echter niet zo vinden in de kritiek. Hij denkt dat het publiek inmiddels wel weet wat het aan hem heeft: “Ik speel hier nu al bijna drie jaar. Dus als het publiek mij nu nog niet kent, verbaast dat me. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Voor mij is het goed. Ik ga gewoon zo door en dat blijf ik doen. Ik speel altijd met veel risico. Soms werkt het, soms niet.”