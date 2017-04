‘Feyenoord heeft tikje gehad, als wij alles winnen wordt het spannend’

Siem de Jong werd in zijn laatste vier seizoenen in de Eredivisie kampioen met Ajax en de inmiddels aan PSV verhuurde middenvelder van Newcastle United heeft het nog niet uit zijn hoofd gezet om daar een vijfde landstitel aan toe te voegen. De Jong zag afgelopen zondag hoe zijn oude club Ajax Feyenoord een flinke slag toebracht en hoopt dat de Eindhovenaren daar nog van kunnen profiteren.

“Feyenoord heeft echt wel een tikkie gehad, zondag in de Amsterdam ArenA. Daarmee moeten ze toch maar zien om te gaan. Ik geloof dat het in de titelstrijd nog heel spannend wordt als wij met PSV alle zes wedstrijden winnen”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Voor De Jong begon zijn periode in Eindhoven, mede door blessureleed, wisselvallig. De laatste weken is hij echter niet meer weg te denken uit de basiself: “Ook na de winterstop begon ik nog met invalbeurten. Maar na het verlies tegen Feyenoord eind februari in de Kuip heb ik mijn kans gekregen. En ook gepakt. Je voelt meteen dat je sterker wordt als je eenmaal weer een reeks van wedstrijden in de benen hebt.”