‘Een aantal topclubs vraagt ons niet bij te tekenen bij Ajax’

André Onana verscheen begin dit seizoen onder de lat bij Ajax om de maanden totdat Tim Krul weer fit was op de vullen. De jonge Kameroener deed het echter zo goed dat de van Newcastle United gehuurde doelman inmiddels naar AZ is verdwenen en hij de onbetwiste eerste keus onder de lat is. Die veranderde status zorgt er nu voor dat Ajax er veel aan is gelegen om het tot 2018 lopende contract van de sluitpost te verlengen.

De Amsterdammers hebben inmiddels een eerste bod neergelegd bij Onana en diens zaakwaarnemer, maar zullen nog flink aan de bak moeten: “Het was een slecht eerste bod. Een club biedt nooit direct het bedrag dat ze kunnen betalen. Marc Overmars was sneller en slimmer dan andere technisch directeuren toen hij André bij Barcelona wist los te weken. Maar nu is hij vrij laat met onderhandelen begonnen, pas drie weken geleden”, vertelt belangenbehartiger Albert Botines aan De Telegraaf.

Volgens de zaakwaarnemer koos Onana in 2015 bewust voor Ajax om zich in Amsterdam verder te ontwikkelen. De keeper weet echter ook wat zijn voorganger Jasper Cillessen en Krul verdienden en hoopt dat hij bij zijn nieuwe contract dichter in de buurt van die twee komt: “De volgende keer dat we met Overmars aan tafel zitten, zullen we een tegenbod doen. Als Ajax een inspanning doet om André te houden, dan lukt dat. Maar als dit slechte gevoel blijft, dan niet.”

Wat interesse uit het buitenland betreft hoeft de Kameroener in ieder geval niet te klagen, maakt Botines duidelijk. Onana kan over de grens een veelvoud verdienen van wat hij in de Amsterdam ArenA krijgt: “Uit Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Een aantal topclubs heeft ons zelfs gevraagd vooral niet bij Ajax bij te tekenen, omdat hij met nog maar een contract voor één jaar relatief goedkoop is op te halen.”