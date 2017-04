Mourinho: ‘Met een videoscheidsrechter hadden we gewonnen’

Manchester United leek dinsdagavond met 0-1 te verliezen van Everton, maar een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic in de blessuretijd leverde het team van José Mourinho toch nog een punt op. De manager vond na afloop echter dat zijn formatie meer had verdiend, temeer er eerder een treffer van Ibrahimovic was afgekeurd.

De Zweed stond in de ogen van de arbitrage buitenspel, maar de herhaling leek anders uit te wijzen. “We hebben tot het einde gevochten en als er een videoscheidsrechter was geweest, dan hadden we met 2-1 gewonnen, want het was geen buitenspel. Het was moeilijk te zien voor de grensrechter. Ik zeg: als er een videoscheids komt, dan helpt dat iedereen, zeker de arbitrage zelf”, zei Mourinho voor de camera van BT Sport.

Wordt Manchester United hier 'bestolen'? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 4 april 2017

“Ik vind wel dat als de arbitrage twijfelt, het voordeel uit zou moeten gaan naar de aanvallende ploeg. Ik vond het in ieder geval geen buitenspel, maar zij zijn de experts. Maar ik ben niet kritisch op de grensrechter, dat wil ik graag benadrukken. Ik zeg alleen dat een videoscheidsrechter welkom is.” Ronald Koeman kon zijn teleurstelling na afloop moeilijk verbergen. “Je tekent vooraf voor een punt, maar de wedstrijd is anders verlopen”, zei hij tegen de BBC.

“Het was een moeilijke wedstrijd waarin we de boel aardig onder controle hadden. We kregen in de counter kansen, maar de laatste pass was vaak niet goed. Het is heel teleurstellend als je uiteindelijk niet kunt winnen. De strafschop was terecht, maar was voor ons wel moeilijk te verkroppen. Man United viel aan en nam risico; wij hadden het dan moeten afmaken”, aldus Koeman, die met Everton na 31 speelronden op de zevende plaats staat.



Ronald Koeman pakt met Everton gemiddeld 1,59 punt per wedstrijd.