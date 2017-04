Atlético haalt opgelucht adem na misser Torres en treffer Filipe Luís

Atlético Madrid heeft in de dertigste speelronde van LaLiga geen misstap begaan. Het team van Diego Simeone had dinsdagavond aan één treffer voldoende om Real Sociedad, de nummer zeven van het klassement, van zich af te schudden: 1-0. Atlético heeft nu vier thuiswedstrijden in LaLiga op rij gewonnen van Sociedad.

Filipe Luís groeide uit tot de matchwinner, want de voormalig Ajacied ging na een klein half uur spelen de combinatie aan met Fernando Torres en prikte de bal via de paal in het doel: 1-0. Hij heeft nu voor het eerst in de competitie twee keer achter elkaar gescoord. Atlético had in de eerste helft vaker kunnen scoren, maar Fernando Torres liet tot twee keer toe een goede kans liggen en raakte zelfs de paal, terwijl Yannick Carrasco zijn schot na een mooie aanval geblokt zag worden.

Atléti hoopte in de tweede helft verder afstand te nemen van Sociedad, maar speelde lang niet zo dwingend als voor de pauze en het publiek in het Vicente Calderón begon dan ook te morren. Simeone bracht in de slotfase met José Giménez een extra verdediger binnen de lijnen om de minimale voorsprong te verdedigen en in die opzet slaagde de Argentijn. Atlético heeft nu slechts één doelpunt in de laatste zes officiële duels hoeven incasseren en staat met 61 punten op de derde plaats.