Ongelukkig moment De Vrij wordt Lazio ondanks nederlaag niet fataal

Lazio heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de Coppa Italia. Na de 2-0 zege op stadsgenoot AS Roma op 1 maart volgde dinsdagavond een 3-2 nederlaag, maar die werd Lazio dus niet fataal. In de finale wacht een duel met Napoli of Juventus; in de eerste ontmoeting won Juventus met 3-1.

In de vermakelijke eerste helft had Edin Dzeko al vroeg voor het openingsdoelpunt moeten zorgen, maar de clubtopscorer volleerde vanaf een meter of vijf naast. Roma bleef dreigend: doelman Thomas Strakosha moest naar het gras om een inzet van Stephan El Shaarawy te keren met de vingertoppen, terwijl Stefan de Vrij met een cruciale tackle voorkwam dat Mohamed Salah kon uithalen uiit kansrijke positie. Lazio beperkte zich tot countervoetbal en dat bleek een effectieve strategie.

Na 36 minuten zorgde Sergej Milinkovic-Savic in de rebound voor de 0-1. De Serviër reageerde attent na een redding op een schot van Ciro Immobile. Roma, met Kevin Strootman in de basis na een schorsing, kwam nog voor rust langszij. De Vrij werkte de bal ongelukkig voor de voeten van El Shaarawy, die profiteerde door direct uit te halen: 1-1. De Vrij werd in de rust gewisseld voor landgenoot Wesley Hoedt. Na de onderbreking leek Lazio de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Immobile, die kort daarvoor nog een enorme kans miste, omzeilde de buitenspelval, bleef koel en plaatste de bal laag in de hoek. Roma gaf zich desondanks niet gewonnen en kwam opnieuw op gelijke hoogte. El Shaarawy worstelde zich knap langs Michel Bastos en trof de binnenkant van de paal, waarna Salah de 2-2 op het scorebord zette. In de slotminuut werd het ook nog 3-2: Strootman miste van dichtbij een grote kans, maar Salah had het vizier wel op scherp staan. De bekerfinale kwam voor Lazio echter niet meer in gevaar.