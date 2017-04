Briljant doelpunt Van Amersfoort vormt hoogtepunt bij zege Heerenveen

SC Heerenveen heeft de elfde competitiezege van het seizoen geboekt. De nummer acht van de Eredivisie had dinsdagavond aan doelpunten van Pelle van Amersfoort, Joost van Aken en Reza Ghoochannejhad voldoende om Sparta Rotterdam van zich af te schudden: 3-0. Met name de treffer van Van Amersfoort was er een om in te lijsten.

Heerenveen hoopte zich te herpakken na de 4-1 nederlaag tegen Heracles Almelo, maar in de eerste helft maakte het team van Jurgen Streppel niet veel indruk. De thuisploeg domineerde wel en kreeg een aantal kansen, maar slaagde er niet in om doelman Roy Kortsmit te laten vissen. Na een relatief tam eerste kwartier kwam het eerste serieuze gevaar overigens niet van Heerenveen, maar van Sparta: Martin Pusic slaagde er niet in om van dichtbij een rebound in het doel te schuiven. Even later deed ook Sherel Floranus een poging, maar zijn schot werd over getikt door doelman Erwin Mulder.

Wauw!😍 Dat doet Pelle Van Amersfoort wel héél lekker! 🔵⚪️

Het publiek in het Abe Lenstra Stadion begon te morren, maar veerde op toen Ghoochannejhad na 24 minuten op weg leek naar de openingstreffer. De aanvaller omspeelde Kortsmit, maar David Mendes da Silva redde op de doellijn en ook in de rebound faalde de Iraniër in de afwerking. Heerenveen ging daarna beter spelen en de 1-0 hing in de lucht, maar die viel in het eerste bedrijf niet. Na de verplichte onderbreking scoorden de Friezen wel: nadat Kortsmit al had gered op een inzet van Ghoochannejhad, nam Van Amersfoort na 56 minuten de openingstreffer voor zijn rekening.

De aanvaller wipte de bal na een pass van Stefano Marzo over Kortsmit heen en kreeg de handen met die treffer op elkaar: 1-0. Een kwartier later werd de wedstrijd beslist: Van Aken kopte raak uit een vrije trap van de ondermaats presterende Sam Larsson en gooide het duel in het slot. Sparta mocht van geluk spreken dat men toen nog met elf man op het veld stond, want Floranus kreeg na een doldrieste tackle op Luciano Slagveer slechts een gele kaart. Sparta slaagde er ook met elf man niet in om wat terug te doen en incasseerde ook nog de 3-0, van Ghoochannejhad. Hij scoorde na een actie van Larsson.