Herboren Leicester City meldt zich in linkerrij na vijfde opeenvolgende zege

Leicester City dendert door in de Premier League. Sinds de komst van Craig Shakespeare werden alle wedstrijden gewonnen en die reeks werd dinsdagavond voortgezet tegen Sunderland: 2-0. De regerend landskampioen betreedt daardoor de linkerrij in de competitie en staat tiende. Sunderland blijft onderaan staan en stevent af op degradatie.

Overtuigend was de eerste helft van Leicester niet. De ploeg van Shakespeare beperkte zich met name tot verdedigen, wat wel naar behoren ging: Sunderland werd niet beloond voor de aanvallende intenties. The Black Cats, die voor het eerst in Premier League-verband in het King Power Stadium waren, hadden op 14 januari voor het laatst gescoord en daar kwam geen verandering in. In de slotfase van de eerste helft was Demarai Gray namens Leicester nog dreigend.

Halverwege de tweede helft wisten the Foxes de ban te breken. Marc Albrighton bediende mede-invaller Islam Slimani met een afgemeten voorzet, waarna de Algerijn bij de tweede paal binnenkopte. Zes van zijn zeven treffers voor Leicester werden gemaakt met het hoofd. Victor Anichebe trof namens Sunderland de paal. Jamie Vardy maakte vervolgens een eind aan de resterende twijfel. Opnieuw speelde Albrighton een hoofdrol met goed voorbereidend werk; Vardy nam de bal aan in het strafschopgebied en vuurde raak.