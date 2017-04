Bayern München lijdt eerste nederlaag van 2017 na volley Kramaric

Bayern München is dinsdagavond aangelopen tegen de tweede nederlaag van het seizoen in de Bundesliga. De koploper speelde een teleurstellende wedstrijd bij TSG Hoffenheim, dat ongeslagen bleef in eigen huis: 1-0. Borussia Dortmund won tegelijkertijd met 3-0 van Hamburger SV en staat daardoor steviger op plek vier.

TSG Hoffenheim - Bayern München 1-0

Zaterdag boekte Bayern een 6-0 overwinning op FC Augsburg en Carlo Ancelotti voerde liefst zeven wijzigingen door ten opzichte van die wedstrijd. David Alaba, Rafinha, Renato Sanches, Javi Martínez, Xabi Alonso, Arjen Robben en Arturo Vidal maakten hun entree in de basiself. Halverwege de eerste helft, na een open beginfase, kwamen de bezoekers verrassenderwijs op achterstand. Andrej Kramaric plukte de bal vanaf circa 25 meter uit de lucht, troefde Renato Sanches af en volleerde van afstand prachtig raak. In zijn elf competitieduels in 2017 was de Kroaat betrokken bij tien doelpunten, met acht treffers en twee assists.

Bayern probeerde vervolgens de controle te verkrijgen, maar had veel moeite met het strijdlustige Hoffenheim. Veel verder dan afstandspogingen kwam de ploeg van Carlo Ancelotti lange tijd niet, totdat Robert Lewandowski op slag van rust de lat teisterde op aangeven van Kingsley Coman. Bayern speelde de bal na rust eenvoudig rond en zocht naar de gelijkmaker, maar pogingen van Lewandowski, Alaba, Vidal en invaller Franck Ribéry leverden niets op. Een kopbal van Mats Hummels werd van de lijn gehaald door Sebastian Rudy, terwijl keeper Oliver Baumann in blessuretijd Lewandowski frustreerde.

Gonzalo Castro scoorde voor het eerst in zijn loopbaan uit een vrije trap.

Borussia Dortmund - Hamburger SV 3-0

René Adler onderscheidde zich na vijf minuten door als winnaar uit een één-op-één-situatie met Pierre-Emerick Aubameyang te komen, maar verkeek zich even daarna lelijk op een vrije trap van Gonzalo Castro. De doelman ging eerst de verkeerde kant op en was te laat om zijn fout te herstellen, waardoor Castro na 333 wedstrijden voor het eerst uit een vrije trap scoorde. Diezelfde Adler keerde vervolgens wel een inzet van Aubameyang met het hoofd, waardoor het 1-0 bleef voor rust. Kort na rust deed Adler nog meer om zijn misser recht te zetten: de doelman pareerde een kopstoot van Raphaël Guerreiro van dichtbij, terwijl Aubameyang opnieuw een grote kans om zeep hielp. Dankzij een intikker van Shinji Kagawa na goed voorbereidend werk van Aubameyang kwam de 2-0 er toch; Aubameyang wist in blessuretijd eindelijk te scoren na een fraaie assist van Kagawa.