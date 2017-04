Historisch doelpunt van Haller helpt FC Utrecht op weg naar zege

FC Utrecht heeft de vierde plaats in de Eredivisie nog steviger in handen gekregen. De Domstedelingen versloegen Excelsior dinsdagavond met 1-3 en hebben nu acht punten meer dan zowel Vitesse als AZ. Sébastien Haller scoorde één keer en mag zich nu buitenlands topscorer aller tijden van FC Utrecht noemen.

De Fransman mocht na 38 minuten aanleggen vanaf elf meter en schoof de bal recht door het midden: 0-1. Hij had de penalty eerder zelf verdiend omdat hij was gehaakt door Jordy de Wijs en door zijn 41e doelpunt in competitieverband passeerde Haller de Belg Stefaan Tanghe op de eeuwige topscorerslijst van Utrecht. De gelijkmaker was verdiend, want hoewel Excelsior uitstekend begon, hadden de gasten in het tweede kwart het beste van het spel. Het eerste woord was dus aan Excelsior, dat na vijf minuten scoorde.



Sébastien Haller passeert de Belg Stefaan Tanghe op de eeuwige topscorerslijst van FC Utrecht.

Mike van Duinen kreeg de bal handig mee van Fredy en liet doelman David Jensen met een laag schot in de verre hoek kansloos: 1-0. De thuisploeg bleef fel van zich afbijten en leek na zeventien minuten even op 2-0 te komen, maar de treffer van Jurgen Mattheij werd vanwege buitenspel afgekeurd. Utrecht schrok wakker en begon beter te spelen: Gyrano Kerk had na 28 minuten de 1-1 voor zijn rekening kunnen nemen, maar liet een kopkans liggen. Doordat Haller later alsnog scoorde, gingen beide partijen met een gelijke stad de rust in.

In de tweede helft nam het Utrecht van trainer Erik ten Hag afstand van Excelsior: Willem Janssen scoorde na 49 minuten met een afvallende bal en zeven minuten later verzorgde Kerk het slotakkoord. De aanvaller kon binnentikken nadat Haller de bal al koppend breed had gelegd en Zakaria Labyad de lat had geteisterd. In het vervolg kreeg Excelsior via Khalid Karami, Fredy, Stanley Elbers en Jeffry Fortes (lat) nog vier mogelijkheden om het nog spannend te maken, maar het bleef bij 1-3 op Woudestein. Utrecht moet nu hopen dat de achtervolging punten laat liggen.