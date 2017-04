Bruns kiest tussen twee Eredivisieclubs: ‘Dat is zeker een luxe situatie’

Thomas Bruns staat woensdagavond mogelijk tegenover zijn nieuwe club. De middenvelder van Heracles Almelo kan naar eigen zeggen een meerjarig contract ondertekenen bij Vitesse, maar claimt ook serieuze interesse van FC Utrecht. Dat Bruns gaat vertrekken bij Heracles, staat vast.

De 25-jarige Tukker, die sinds 2011 onafgebroken voor Heracles speelt, is na dit seizoen transfervrij. Bruns is toe aan een nieuwe uitdaging. "Het klopt dat ik een mooie aanbieding van Vitesse heb gekregen. Maar ik houd alles nog even open", vertelt de rechtspoot daags voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse aan Omroep Gelderland.

Bruns bevestigt dat Vitesse en Utrecht de twee kandidaten zijn voor zijn handtekening. "Dat is zeker een luxe situatie. Ik zal mijn gevoel laten spreken en daar ben ik nog niet helemaal uit. De kans is best groot dat het Vitesse wordt." Dit seizoen was Bruns in 26 duels goed voor 2 goals namens Heracles.