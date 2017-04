‘Spits van honderd miljoen’ imponeert: ‘Hij is beter dan Batistuta’

Op Andrea Belotti staat dit seizoen geen maat. De aanvaller scoorde in dertig officiële wedstrijden voor Torino al 25 keer en staat daardoor op de vijfde plaats in de strijd om de Gouden Schoen. Fabio Capello is erg onder de indruk van de aanvaller, zo vertelt de voormalig bondscoach in gesprek met Radio Anch’io Sport.

“Hij is een van de beste spitsen van Europa. Hij weet welke looplijnen hij moet hanteren en heeft werkelijk alles. Hij is snel, sterk en technisch en is misschien zelfs beter dan Gabriel Batistuta was”, aldus Capello. De 23-jarige Belotti speelt sinds de zomer van 2015 voor Torino en maakte sindsdien 37 treffers in 66 duels in clubverband.

De zevenvoudig international van Italië, drie treffers, schopte het bij Palermo eerder tot zestien treffers (64 wedstrijden) en bij AlbinoLeffe stokte de teller bij veertien doelpunten (39 wedstrijden). Belotti heeft bij Torino een contract dat tot de zomer van 2021 doorloopt en daarin is een afkoopsom van honderd miljoen euro opgenomen.