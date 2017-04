Club Brugge strikt ex-Ajacied en verhoogt aantal Nederlanders naar vijf

Club Brugge heeft zich dinsdag versterkt met Elton Acolatse. De aanvaller tekent een vierjarig contract en komt transfervrij over van KVC Westerlo, zo maakt Club bekend via het digitale thuis. Acolatse was bezig aan zijn eerste seizoen voor Westerlo, dat hem in juli 2016 overnam van Jong Ajax.

De linksbuiten tekende destijds een driejarig contract, maar liet een clausule opnemen waardoor hij transfervrij kon vertrekken bij degradatie uit de Jupiler Pro League. Vorige maand viel inderdaad het doek voor de Kemphanen in de hoogste klasse. Acolatse speelde deze jaargang 28 wedstrijden voor Westerlo, waarin hij 6 keer tot scoren kwam.

Club ziet in de 21-jarige voormalig Ajacied mogelijk een geschikte opvolger van José Izquierdo. De Gouden Schoen-winnaar van 2016 is volgens Belgische media bezig aan zijn laatste seizoen in Brugge. Acolatse komt bij zijn nieuwe club ex-Ajacieden Stefan Denswil en Ricardo van Rhijn tegen, terwijl ook Ruud Vormer en Lex Immers voor de titelkandidaat uitkomen.