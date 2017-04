Woeste Sana slaat plexiglas van dug-out kapot: ‘Heb niemand pijn gedaan’

Tobias Sana is aan een straf ontsnapt. De 27-jarige linksbuiten van Malmö FF werd afgelopen zaterdag tijdens een wedstrijd een kleine twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald en was daar zó ontevreden over dat hij het plexiglas van de dug-out kapotsloeg. De tuchtcommissie heeft bekendgemaakt dat Sana echter niet beboet zal worden.

“Ik wil niet in detail treden, maar deze beslissing is gebaseerd op het wedstrijdrapport van de scheidsrechter. En die heeft over dit incident niets gerapporteerd. Wij zien het als een zaak voor de scheidsrechter, heel simpel”, aldus Artur Ogelud van de bond in gesprek met Kvällsposten. Sana werd in het duel met IFK Göteborg vervangen door Anders Christiansen.

De gewisselde Tobias Sana reageert zijn frustratie af op de dug-out! ???? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 4 april 2017

Sana weet bij Malmö maar geen indruk te maken en werd in het duel met Göteborg ook nog eens uitgefloten door de supporters van zijn ex-werkgever. “Ik was teleurgesteld. Ik wilde zo graag. Het was voor mij heel bijzonder om thuis te komen en weer tegen Göteborg te spelen. Ik heb hier drie jaar op gewacht. Of ik spijt heb van mijn actie? Nou, ik heb dit duizenden spelers zien doen”, reageert de voormalig Ajacied tegenover Fotbollskanalen.

“Ik heb niemand van de club pijn gedaan. Ik sloeg er lichtjes tegenaan, misschien heb ik alleen wat meer kracht gekregen”, gaat Sana verder. “Als het nodig is, dan betaal ik de kosten natuurlijk terug. Ik heb nu ook respect voor de wissel, maar ik wil natuurlijk altijd negentig minuten spelen. Als ik tevreden ben met zestig of zeventig minuten, dan kan ik beter stoppen. De fluitconcerten? Ik weet wat ik bij Göteborg heb gepresteerd en hun fans weten dat ook. Ze wilden mij uit balans brengen.”

Sebastian Eriksson, een linkshalf van Göteborg, moest wel lachen om het incident: “Het was geen speer, het waren slechts zijn ellebogen”, doelde hij op een incident uit april 2016, toen Sana een cornervlag als een speer gebruikte en die naar het publiek gooide. “Wat ik van de fluitconcerten vind? Zo gaat dat nou eenmaal in het voetbal. Het is in het verleden vaak zat gebeurd en het zal in de toekomst ook nog vaak genoeg gebeuren.” De wedstrijd tussen Göteborg en Malmö eindigde overigens in een 1-1 gelijkspel.