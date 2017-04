Galatasaray wil zaken doen met Real Madrid-verdediger

Door de problemen van José Mourinho met Luke Shaw gaat Manchester United zich in de zomer bij Celtic melden. Kieran Tierney moet de nieuwe linksback van the Red Devils worden. (Daily Mirror)

Pepe lijkt op het punt te staan om een aanbod van Hebei China Fortune naast zich neer te leggen. De Portugees zou, in het geval van een vertrek bij Real Madrid, de voorkeur geven aan Manchester City of Paris Saint-Germain. (Marca)

RB Leipzig hoopt Arsenal en Bayern München te snel af te zijn. Die Roten Bullen zijn in gesprek met Naby Keïta over een contractverlenging. (The Guardian)

Mocht Crystal Palace Mamadou Sakho daadwerkelijk over willen nemen, dan zal het aardig in de buidel moeten tasten. Liverpool zou namelijk zo’n 35 miljoen euro voor de stopper willen zien. (Daily Mirror)