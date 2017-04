Bosz heeft twijfelgevallen: ‘Als ze kunnen spelen, moeten ze spelen’

Ajax hoopt de overwinning op Feyenoord (2-1) van afgelopen zondag een goed vervolg te geven tegen AZ. De Alkmaarders komen woensdagavond op bezoek in de Amsterdam ArenA. Trainer Peter Bosz weet niet goed wat hij van de ploeg van John van den Brom moet verwachten. De Ajax-coach vindt AZ namelijk een wisselvallige ploeg.

“In de competitie is het wisselvallig bij ze geweest. De ene keer heel goed, en een andere keer weer matig. Die wisselvalligheid kenmerkt AZ wel dit seizoen”, zegt Bosz op de clubsite over de nummer zes van de Eredivisie. “AZ is een ploeg die altijd wel in de subtop speelt en het liefst tegen de top aan wil schurken. Dat doen ze ieder jaar wel.”

Bosz hoopt dat zijn ploeg net zo voor de dag verschijnt als tegen Feyenoord. Zondag was hij vooral te spreken over zijn team als collectief. “Het gevaar is dat als je er specifiek een speler of linie uitpikt, je dan het team tekort doet. De hele ploeg heeft goed gefunctioneerd. Anders hadden we nooit zo overtuigend kunnen winnen”, aldus Bosz, zie merkt dat Ajax progressie heeft geboekt. “Iedereen heeft kunnen zien dat we gedurende het seizoen zijn gegroeid. In de manier van spelen, de vastigheden in ons spel, en het druk zetten. In eigenlijk alle aspecten zoals we bij Ajax willen spelen.”

Tegen Feyenoord ontbraken Amin Younes en Kasper Dolberg wegens blessures. Het is onzeker of het tweetal er woensdagavond bij is. “Als ze kunnen spelen, moeten ze spelen. Maar ze moeten wel honderd procent zijn. Anders stel ik ze niet op. We hebben een goede, brede selectie. Als iemand niet helemaal fit is, staan anderen te trappelen om die plek over te nemen. Daar zouden we iets mee kunnen doen.”