‘Ik vertrek niet bij Barcelona om naar een andere club te gaan’

Luis Enrique maakte onlangs bekend aan het einde van dit seizoen de deur van het Camp Nou achter zich dicht te trekken en sindsdien wordt er druk gespeculeerd over wie de opvolger van de Spanjaard wordt. Wat de oefenmeester zelf na dit seizoen gaat doen, blijft echter een beetje onderbelicht en daarom heeft Luis Enrique nu zelf een tipje van de sluier opgelicht.

“Ik denk niet dat Monchi eraan denkt om naar La Escalerona te gaan, dat is namelijk mijn plan voor deze zomer. Het strand van San Lorenzo”, antwoordde Luis Enrique op de vraag of hij misschien samen gaat werken met de bij Sevilla vertrekkende technisch directeur Monchi. “Als hij niet aan het werk is, zal ik hem uitnodigen om een glaasje cider te komen drinken.”

Op zijn plannen voor het aankomende seizoen wilde hij verder niet ingaan: “Wanneer ik bij Barcelona vertrek, mijn thuis, is dat niet om naar een andere club te gaan. Het is om te rusten, niets meer. Het is niet om naar een ander team te gaan.”