‘Natuurlijk kijken we naar Feyenoord, hopelijk wordt de druk te hoog’

Alle ogen waren zondag gericht op de Klassieker en ook bij PSV werden de verrichtingen van concurrenten Ajax en Feyenoord nauwlettend gevolgd. De overwinning van de Amsterdammers werd in Eindhoven dan ook met gejuich begroet. Een tweede plaats voor de regerend landskampioen is met een achterstand van twee punten, terwijl Ajax nog op bezoek komt, niet onhaalbaar en Luuk de Jong hoopt dat er nog meer in zit.

“Natuurlijk blijven we erin geloven. Het is nog een aardig gat, waarbij wij in ieder geval moeten blijven winnen”, legt hij uit aan Omroep Brabant. “Daarbij kijken we natuurlijk ook naar Feyenoord en hopen dat daar ook de zenuwen erin gaan kruipen en dat ze toch nog punten gaan verliezen. Want ze hebben het natuurlijk nog wel helemaal in eigen hand, maar hopelijk wordt de druk te hoog.”

Dat PSV überhaupt nog zicht heeft op de titel mag na een eerste seizoenshelft met maar liefst zeventien verliespunten een klein worden worden genoemd. Na de winterstop gaat het met tien overwinningen uit elf wedstrijden echter een stuk beter: “We hebben nu een goede reeks en wie weet hoe het er aan het einde van het seizoen voorstaat. Het zijn natuurlijk nog maar zes wedstrijden. Onze doelstelling is om Ajax nog in te halen, maar als Feyenoord de voorsprong nog gaat verspelen willen we stiekem nog verder omhoog kijken.”