‘Toornstra denderde niet over Schöne heen, Schöne overklaste Toornstra’

Ajax maakte zondag een uitstekende indruk in De Klassieker tegen Feyenoord, de wedstrijd die met 2-1 gewonnen werd. De ploeg van trainer Peter Bosz was de baas in eigen huis en wat Henk Spaan betreft gaan alle credits naar de coach. Ook is de columnist van Het Parool lyrisch over het spel van Justin Kluivert.

“Zo goed als Bosz verantwoording draagt voor het gelijkspel tegen Excelsior, zo goed hoort hij credits te krijgen voor Ajax' voetbal van afgelopen zondag”, schrijft Spaan. Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra viel door de mand, volgens Spaan. “Toornstra denderde niet over Schöne heen, Schöne overklaste Toornstra. Als deze Feyenoorder slecht speelt, ziet het er meteen net zo sneu uit als de Rotterdamse commentaren op de scheidsrechter.”

Het verschil in kwaliteit kwam volgens Spaan aan het licht. Met name Kluivert liet wat hem betreft zien een grote toekomst voor zich te hebben. “Feyenoord was niet opgewassen tegen het pressie spelende Ajax en al helemaal niet tegen het enorme verschil in individuele klasse. Hoe Kluivert elke bal aannam! Maxwell kon en kan dat ook zo verschrikkelijk goed, een tegenstander achterlaten door een aanname in de ruimte. Gezien het beschikbare talent mogen we een kampioenschap van Feyenoord als het Mirakel van Rotterdam beschouwen.”