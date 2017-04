De Ligt: ‘Dat ik na Bulgarije tegen Italië niet speelde was jammer, geen ramp’

Matthijs de Ligt kent een bijzonder seizoen. De zeventienjarige Ajacied maakte de overstap van het hoogste jeugdteam naar het eerste elftal, maakte een ijzersterke indruk in de hoofdmacht en mocht zelfs debuteren in Oranje. Dat hij bij zijn debuut in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (2-0) door de mand viel, vind De Ligt jammer. De talentvolle verdediger heeft zich er zo snel mogelijk overheen gezet. Voor hem was zijn tijd bij het Nederlands elftal vooral erg leerzaam.

De Ligt maakte veel indruk in de Europa League tegen FC Kopenhagen, maar ging vervolgens de fout in tegen Excelsior (1-1) en Bulgarije. “Helaas verliepen de wedstrijden tegen Excelsior en Bulgarije een stuk minder goed, ook voor mij individueel. Er is uiteindelijk veel gebeurd omtrent mijn persoon”, schrijft hij op de clubwebsite van Ajax. “Dat was nieuw voor mij, maar ook wel leerzaam. Uiteindelijk hoop en verwacht ik hierdoor sterker te worden.”

De Ajacied maakte van dichtbij het ontslag van Danny Blind als bondscoach mee en zat vervolgens negentig minuten op de bank tegen Italië. “Dat ik na Bulgarije tegen Italië niet speelde was jammer, maar geen ramp”, aldus De Ligt. “Als sporter wil je altijd spelen, maar het was niet zo dat ik revanchegevoelens had. Uiteindelijk ben ik met opgegeven hoofd in Amsterdam weer teruggekeerd. Het was lekker dat we woensdag, de dag na Nederland-Italië, meteen trainden. Ik heb toen gelijk de knop omgezet. Ik ben sowieso iemand die positief is ingesteld en altijd vooruit probeert te kijken. Wat in het verleden is gebeurd, kun je toch niet meer terugdraaien.”

Terug bij Ajax zag De Ligt De Klassieker tegen Feyenoord vanaf de bank. “Dat ik tegen Feyenoord op de bank zat, respecteer ik. Ik sta er wat dat betreft hetzelfde in als tegen Italië. Het was een keuze van de trainer en die heb ik te accepteren. Ik moet gewoon zo hard mogelijk trainen, mezelf maximaal ontwikkelen en laten zien dat ik in de basis thuishoor.”