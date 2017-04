Van den Brom spiegelt AZ’er aan Kluivert: ‘Wij hebben ook zo’n speler’

Ajax won afgelopen zondag van Feyenoord en kan woensdag meteen weer aan de bak als nummer zes AZ op bezoek komt. De Alkmaarders hielden Ajax eerder dit seizoen in eigen huis op een 2-2 gelijkspel en John van den Brom hoopt dat zijn ploeg in de Amsterdam ArenA een soortgelijke prestatie neer kan zetten.

“Ik vond Ajax goed spelen in De Klassieker tegen Feyenoord. Wat ik had verwacht van Feyenoord, de passie en strijd, was nu omgekeerd. Daarmee hebben zij de titelstrijd nieuw leven ingeblazen. Nu komt AZ op bezoek”, blikt de traner vooruit op de website van zijn club. “We gaan er niet naartoe met het idee: 'Ojee, we moeten tegen Ajax’. Zeker niet. We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Groningen en met de dingen die ik heb gezien in de trainingen, denk ik dat we er een goede wedstrijd van kunnen maken.”

“Ook hebben we dit seizoen, op Ajax-thuis na, geen goede resultaten gehaald tegen de topploegen. Daar willen we mee afrekenen”, gaat hij verder. Van den Brom zag dat Justin Kluivert tegen Feyenoord een van de uitblinkers aan Amsterdamse zijde was. De trainer heeft soortgelijke verwachtingen van een van zijn eigen spelers: “Hij speelde heel fris. Maar wij hebben met Dabney dos Santos ook zo’n speler. Hij heeft snelheid, maar ook fysiek en lef. Dan zie je wat een goede wedstrijd en doelpunten met een speler doen.”