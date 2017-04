‘Het zou Higuaín meer pijn hebben gedaan als hij niet was uitgefloten’

Gonzalo Higuaín werd afgelopen zaterdag met een flink fluitconcert begroet in het Stadio San Paolo toen hij met Juventus voor het eerst terugkeerde om tegen Napoli te spelen en de Argentijn kan woensdag, als de return in de halve finale van de Coppa Italia op het programma staat, waarschijnlijk eenzelfde behandeling verwachten. Volgens Fabio Cannavaro, die voor beide clubs speelde, is het niet vreemd dat de fans Higuaín trakteerden op gefluit.

“Natuurlijk, ik zou het ook doen. Fluiten is een vorm van spot en het feit dat de Napoli-fans hem zo uitfloten, laat zien dat hij veel liefde heeft achtergelaten. Als ze zich onverschillig hadden getoond, zou het Higuaín veel meer pijn hebben gedaan. Hem met gefluit aanvallen is in dit geval een liefdesdaad”, laat de geboren Napolitaan optekenen door La Stampa. “De fans vinden de manier waarop hij vertrok niet leuk, als een dief in de nacht, zonder afscheid te nemen van zijn ploeggenoten en de coach.”

“Van de ene op de andere dag, om precies te zijn, was hij vertrokken. Het was traumatisch”, gaat Cannavaro verder. Volgens de oud-verdediger is vooral Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis wijzer geworden van de negentig miljoen die Juventus voor El Pipita neerlegde: “Het staat iedereen vrij om te doen wat hij of zij wil. Juventus heeft hem alleen maar gekocht omdat iemand dat bedrag in zijn clausule heeft gezet. En diegene heeft er een hoop geld aan verdiend.” Juve verdedigt woensdag een voorsprong van 3-1 op i Partenopei.