‘Als er een club nog fouten gaat maken, dan is het Ajax’

Ajax rekende afgelopen zondag in een onderling duel af met aartsrivaal Feyenoord en bracht zo de spanning in de titelrace weer helemaal terug. De Amsterdammers hijgen de koploper nu met een achterstand van drie punten in de nek en in de resterende Eredivisie-duels is er nog van alles mogelijk. Voor Dennis de Nooijer bestaat er echter geen twijfel over wie er aan het einde van het seizoen met de schaal in de handen zal staan.

“Feyenoord! Dat gaat het echt niet meer weggeven. Dat is voor mij heel helder. Als er een club nog fouten gaat maken, is het Ajax”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat moet nog naar PSV en heeft nog twee zware duels in de Europa League. Of er morgen (woensdag, red.) al een verrassing in zit? Nee, hoor Ajax (tegen AZ, red.) en Feyenoord (tegen Go Ahead Eagles, red.) gaan dik winnen.”

De Nooijer, die eind vorig jaar zijn rol als assistent-trainer bij Telstar neerlegde omdat hij op termijn op eigen benen wil staan als coach, meent ook te weten welke ploeg er aan het einde van het seizoen richting de Jupiler League gaat: “Roda JC Kerkrade! Ik heb wel met Yannis Anastasiou te doen, eigenlijk. Die club kan iedereen kopen, maar de trainer wordt met opgezadeld met allerlei spelers. Zo oneerlijk! Daar is gewoon niets meer van te maken nu.”