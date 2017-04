KNVB dwarsboomt plannen van Red Bull: ‘Het is niet mogelijk’

Het is uitgesloten dat een Nederlandse voetbalclub in handen komt van Red Bull. Volgens de regels van de KNVB is het namelijk onmogelijk, omdat het bedrijf al aandeelhouder is van andere clubs in Europa. Dat laat een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond dinsdag weten aan Metro.

"We hebben zijn uitspraken gehoord", reageert Koen Adriaanse namens de KNVB op de uitspraken van Red Bull Nederland-directeur Jan Smilde. Hij verkondigde maandag bij BNR dat het zijn droom was om een Nederlandse club in handen te krijgen. Die vlieger gaat voor Red Bull niet op.

Omdat Red Bull in Duitsland (RB Leipzig) en in Oostenrijk (Red Bull Salzburg) al aandeelhouder is, zit een Nederlandse club er niet in. "De Nederlandse regels zijn duidelijk: het is niet mogelijk dat een partij als Red Bull aandeelhouder wordt van een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie op het moment dat Red Bull ook direct of indirect verbonden is als aandeelhouder, bestuurder en of commissaris aan een andere betaaldvoetbalorganisatie die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond."