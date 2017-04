Blessure Jörgensen valt mee: “Er blijkt gelukkig geen spierschade’

De blessure van Feyenoord-topscorer Nicolai Jörgensen valt mee. In eerste instantie werd gedacht aan een hamstringblessure, maar de Deense spits kampt niet met een spierblessure. Door een geblokkeerde zenuw in de rug viel zondag in de wedstrijd tegen Ajax het gevoel in zijn been uit, waardoor hij zich moest laten vervangen.

Jörgensen traint dinsdag weer mee met de selectie van de Rotterdammers in aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarna wordt een beslissing genomen over de inzetbaarheid van Jörgensen in de wedstrijd van woensdagavond, zo zegt trainer Giovanni van Bronckhorst op een persconferentie. “Er blijkt gelukkig geen spierschade. Hij gaat meetrainen en dan gaan we zien of hij fit genoeg is. Maar er is geen extra risico omdat er geen spierschade is. Nicolai blijft een vraagteken.”

Mocht de topschutter niet in actie komen, zal Michiel Kramer opnieuw zijn vervanger zijn in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. “Want die viel goed in tegen Ajax en werkt al een tijdje keihard om zijn kans weer te pakken”, zegt Van Bronckhorst. “We hebben dit seizoen vaker gereageerd op een nederlaag, daar reken ik nu ook op. De spanning neem toe, er zijn steeds minder duels te spelen. Ik ben positief ingesteld, dat straal ik ook uit naar mijn spelers. Verliezen went nooit, gelukkig mogen we snel weer aan de bak.”

Go Ahead Eagles hoeft woensdag niet te vrezen voor Rick Karsdorp, Terence Kongolo en Bilal Basacikoglu. "Rick is morgen niet inzetbaar. Dat geldt ook voor Terence en Bilal, zij sluiten hopelijk deze week weer aan." Eljero Elia is wel weer inzetbaar.